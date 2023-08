West Ham contrata zagueiro grego Mavropanos, do Stuttgart

436

O West Ham contratou o zagueiro Konstantinos Mavropanos, que estava no Stuttgart, por um montante de 17 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 107 milhões), anunciou nesta terça-feira (22) o clube londrino em seu site.



Mavropanos volta à Premier League depois de ter jogado pelo Arsenal, embora com os 'Gunners' tenha disputado apenas sete jogos em três temporadas.



O jogador de 25 anos foi emprestado ao Stuttgart, da Bundesliga, por duas temporadas, antes de ser transferido definitivamente para o clube alemão no ano passado.



O zagueiro nascido em Atenas tem em seu currículo 19 partidas pela seleção grega.



Ele vai disputar uma posição na zaga dos 'Hammers' com Kurt Zouma, Nayef Aguerd, Angelo Ogbonna e Thilo Kehrer.