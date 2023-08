Palmeiras vai à Colômbia enfrentar Deportivo Pereira nas quartas da Libertadores

436

Um dos três brasileiros ainda vivos na Copa Libertadores, o Palmeiras tem pela frente nas quartas de final uma das surpresas desta edição do torneio, o Deportivo Pereira.



Nesta quarta-feira (23), o 'Verdão' vai ao estádio Hernán Ramírez Villegaso, na Colômbia, tentar impor sua tradição para encaminhar a classificação para as semifinais já no jogo de ida.



Mas o time colombiano, que está em sua primeira participação na Libertadores, já bateu em casa adversários como Boca Juniors e Colo Colo ao longo da competição.



O jogo de volta será no dia 30 de agosto, no Allianz Parque, em São Paulo.



- "Atitude campeã" -



O Palmeiras entra na fase crucial para suas ambições na temporada. Nas oitavas de final, o time paulista eliminou o Atlético-MG e no Campeonato Brasileiro está a 11 pontos do líder Botafogo.



Para o técnico Abel Ferreira, a equipe deve encarar ambas as competições com uma "atitude campeã".



"Sabemos muito bem o que queremos, sabemos a forma como trabalhamos", disse Abel em entrevista coletiva antes da viagem à Colômbia.



Além de bater o Boca e deixar o Colo Colo para trás na fase de grupos, o Deportivo Pereira eliminou nas oitavas de final o Independiente del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana.



"Vamos enfrentar um time muito competitivo, sabemos da dificuldade que vamos encontrar e, se estão nessa eliminatória, é porque têm qualidade. Respeito os adversários, é dar o nosso melhor porque temos responsabilidade de passar como eles também", acrescentou Abel.



Para o jogo de ida, o português não poderá contar com o jovem atacante Endrick, que irá cumprir suspensão.



- Como parar o 'Verdão'? -



Sem o mesmo status de Abel Ferreira, o técnico Alejandro Restrepo está começando a construir seu nome. Em 2022, ele assumiu o Deportivo Pereira a um ponto da zona de rebaixamento e levou a equipe ao título do Campeonato Colombiano, o primeiro da história do clube.



"Sabemos muito bem aqui dentro, com todos os jogadores, que cada passo é totalmente diferente e que contra cada adversário, especialmente a cada jogo, temos que estar bem preparados", disse Restrepo ao canal Win Sports.



Para segurar o Palmeiras, o treinador colombiano aposta no trabalho e na preparação. O desafio será saber "como combater essa faceta que eles apresentam de ser um time tão vertical, tão rápido, e controlar seus homens pelas pontas".



"Temos que estar atentos a todos esses detalhes", avisou Restrepo.



- Prováveis escalações:



Deportivo Pereira: Aldair Quintana - Carlos Garcés, Juan Quintero, Carlos Ramírez - Eber Moreno, Larry Angulo, Jhonny Vásquez, Juan Pablo Zuluaga, Jimer Fory - Ángelo Rodríguez e Arley Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.



Palmeiras: Weverton - Mayke, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez - Gabriel Menino (ou Richard Ríos), Zé Rafael - Arthur, Raphael Veiga, Dudu (ou Jonathan) e Roni. Técnico: Abel Ferreira.