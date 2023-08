Explosão em mina de carvão na China deixa 11 mortos

436

Onze pessoas morreram em uma explosão registrada em uma mina de carvão na província de Shaanxi, norte da China, informou a imprensa estatal.



A explosão aconteceu na segunda-feira (21) às 20h26 (9h26 no horário de Brasília), na cidade de Yinchuan, perto do município de Yan'an, quando havia 90 pessoas no local, segundo o canal oficial CCTV.



A emissora informou que duas pessoas morreram durante as tentativas de reanimação e que outras nove vítimas foram encontradas sem vida sob os escombros.



Os outros trabalhadoress foram resgatados e levados à superfície.



"Uma investigação está em andamento para determinar as causas do acidente", destacou a CCTV.



Apesar da segurança nas minas da China ter melhorado nos últimos anos, assim como a cobertura midiática destes incidentes, este tipo de acidente continua acontecendo com frequência, devido à periculosidade inerente ao setor e à aplicação, muitas vezes falha, das normas de segurança.



O desabamento de uma mina de carvão a céu aberto em fevereiro na Mongólia Interior (norte da China) matou 53 pessoas. Dezenas de pessoas e veículos foram soterrados.



No final de dezembro, uma mina de ouro na região de Xinjiang (noroeste) desabou enquanto 40 pessoas trabalhavam no subsolo. Vinte e duas foram resgatadas e trazidas à superfície.