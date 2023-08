EUA aprova venda de helicópteros de combate à Polônia por US$ 12 bi

436

Os Estados Unidos aprovaram, nesta segunda-feira (21), a venda de helicópteros de combate Apache à Polônia por US$ 12 bilhões (R$ 59,8 bilhões, na cotação atual), um acordo com um aliado que apoia a Ucrânia na guerra contra a Rússia.



A fabricante Boeing fornecerá à Polônia 96 helicópteros Apache AH-64E, notificou o Departamento de Estado ao Congresso.



A Polônia decidiu no ano passado comprar helicópteros Apache para renovar sua frota da era soviética.



A venda "melhorará a capacidade da Polônia para fazer frente às ameaças atuais e futuras, proporcionando uma força crível que seja capaz de dissuadir os adversários e participar nas operações da Otan", indicou o Departamento de Estado em um comunicado.



A Polônia tem apoiado os esforços liderados pelos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia após a invasão russa, e a maioria das armas americanas fornecidas a Kiev entra no país pelo território polonês.



A venda fortalece a relação entre Estados Unidos e Polônia, cujo governo conservador havia batido de frente com a administração Joe Biden em temas como os direitos das pessoas LGBTQIA+ e a liberdade dos meios de comunicação.



No comunicado, o Departamento de Estado classificou a Polônia como uma "força de estabilidade e progresso econômico na Europa".



