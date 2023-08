Israelense morre em ataque na Cisjordânia ocupada

436

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido em um ataque a tiros contra seu veículo nesta segunda-feira (21) na Cisjordânia ocupada, segundo os serviços de emergência e o exército israelense.



O ataque "foi executado contra um veículo na rodovia 60, perto da cidade de Hebron, contra civis que passavam pela região, afirmou o exército em um comunicado.



A mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu, informa a nota.



O homem gravemente ferido foi levado para o hospital Soroka em Beerseba (sul), informou o Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha, que confirmou que as duas vítimas eram israelenses.



O exército anunciou que bloqueou as rodovias da região e iniciou uma operação de busca aos "suspeitos" que atiraram contra o veículo.



Desde o início de 2023, a Cisjordânia - um território ocupado por Israel desde 1967 - é cenário de uma violência crescente entre israelenses e palestinos, incluindo vários ataques de palestinos contra alvos israelenses e ataques de colonos israelenses contra comunidades palestinas.



No sábado, dois israelenses morreram em um tiroteio na localidade palestina de Huwara.



Desde janeiro, ao menos 218 palestinos morreram no conflito, além de 31 israelenses, uma ucraniana e um italiano, segundo um balanço da AFP com base em números divulgados por fontes oficiais.