Cerca de 90 migrantes resgatados perto da costa do Chipre

Um total de 86 migrantes foram resgatados neste domingo (20) perto da costa de Chipre, após a embarcação em que estavam ter enfrentado dificuldades, informaram as autoridades desta ilha mediterrânea.



O Centro Conjunto de Coordenação de Resgates de Chipre (JRCC) anunciou que a operação de resgate foi bem-sucedida e todos os passageiros foram salvos: 61 homens, seis mulheres e 19 crianças.



Está previsto que eles sejam transferidos para o centro de recepção de migrantes localizado nos arredores da capital, Nicósia.



Até o momento, as nacionalidades das pessoas resgatadas e o local de partida são desconhecidos.



As autoridades cipriotas resgataram 60 migrantes na mesma região em 15 de agosto passado.



Nicósia alertou para o aumento do número de migrantes que chegaram de barco este ano, 60% a mais nos primeiros cinco meses do ano em comparação com o mesmo período do ano anterior.



A maioria dos que chegam irregularmente pelo mar o fazem a partir do porto sírio de Tartus, de acordo com a Unidade de Imigração e Estrangeiros.



Chipre, um estado membro da União Europeia, é considerado um "país de primeira linha" na rota migratória do Mediterrâneo, com solicitantes de asilo representando 5% dos 915.000 habitantes recenseados na ilha, a proporção mais alta da UE.