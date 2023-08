Neymar está lesionado e não pode treinar, diz Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal

436

Neymar, apresentado em grande estilo à sua nova torcida do Al-Hilal no sábado (19), chegou à Arábia Saudita com uma leve lesão e não está em condições de treinar, disse o técnico da equipe, Jorge Jesus, que ficou surpreso com a convocação do jogador para a seleção brasileira.



"Chegou com uma pequena lesão e ainda não vai poder treinar com a equipe. Não sei quando ele vai estar em forma para jogar", disse o treinador português no sábado, durante a coletiva de imprensa após o empate de seu time contra o Al-Feiha (1-1) no campeonato saudita.



O ex-astro do Paris Saint-Germain, recebido triunfalmente horas antes por dezenas de milhares de torcedores no Estádio Internacional King Fahd, assistiu à partida das tribunas.



As declarações de Jorge Jesus acontecem um dia após a convocação de Neymar para as primeiras partidas do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.



A seleção brasileira inicia sua campanha em casa contra a Bolívia no dia 8 de setembro. "Ele não pode jogar pela seleção brasileira. Está lesionado. Acho que nem deveria ir para o Brasil. Ele tem que se recuperar de um problema muscular para começar a jogar, que é o que ele sabe fazer bem", afirmou Jorge Jesus.



"O departamento médico da Seleção Brasileira Masculina de Futebol informa que vem monitorando há alguns dias as condições clínicas do jogador Neymar Jr.", respondeu a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em um comunicado.



"A comissão técnica está ciente da situação e tem mantido contato constante com o atleta, acompanhando a sua evolução", acrescentou a CBF, que explica que a apresentação dos jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz está prevista para cerca de 15 dias e que qualquer atualização sobre o quadro clínico do jogador "será informada no momento oportuno".



O atacante brasileiro de 31 anos fez sua última partida pelo PSG no dia 3 de agosto, marcando dois gols e dando uma assistência contra o time coreano Jeonbuk Motors (3 a 0), em um amistoso.



Este retorno durante a excursão de pré-temporada do clube parisiense na Ásia ocorreu após uma ausência de cinco meses devido a uma lesão no tornozelo sofrida em março.