City vence Newcastle (1-0) com gol de Álvarez pela 2ª rodada da Premier League

O Manchester City, atual campeão inglês, venceu por 1 a 0 neste sábado (19) em casa o Newcastle, time que terminou em quarto na temporada passada e que tem a ambição de ir ainda mais longe, graças a um gol de Julián Álvarez, pela segunda rodada da Premier League.



O argentino recebeu um bom passe de Phil Foden no meio da área e soltou uma bomba sem chances para Nick Pope.



"É o segundo jogo da temporada, mas é a prova de por que ganhamos tanto", disse Pep Guardiola após a partida. "A mentalidade deste grupo de jogadores me surpreende a cada dia".



Os 'Magpies', que graças à vitória por 5 a 1 sobre o Aston Villa na primeira rodada haviam assumido a liderança provisória, perderam para um City abalado por desfalques e com menos tempo de descanso, após a vitória na Supercopa da Europa na quarta-feira em Atenas contra o Sevilla (1-1 e 5-4 nos pênaltis).



- Tottenham bate United em casa -



Horas antes, no norte de Londres, o Tottenham venceu o Manchester United, que mostrou muita ineficiência nas conclusões.



Os gols do senegalês Pepe Mata Sarr (49') e Lisandro Martínez contra (83') desviando um chute do galês Ben Davies, deram ao novo treinador dos Spurs, Ante Postecoglou, sua primeira vitória.



Os 'Red Devils', que iniciaram a temporada na segunda-feira com uma vitória sobre o Wolverhampton (1-0), perderam inúmeras chances neste sábado, sobretudo no primeiro tempo e depois pagaram o preço.



Parte da culpa por essa falta de gols recai também sobre o italiano Guglielmo Vicario, novo goleiro do Tottenham, substituto de Hugo Lloris, que fez várias defesas importantes.



O Tottenham venceu mas teve problemas para se conectar com seus atacantes, o brasileiro Richarlison e o sul-coreano Heung-Min Son.



- Liverpool vence de virada -



Também neste sábado o Liverpool venceu o Bournemouth de virada em casa por 3 a 1.



Ao contrário do que aconteceu na primeira rodada em Stamford Bridge, em que o Liverpool colocou intensidade durante os primeiros vinte minutos no empate contra o Chelsea (1-1), neste sábado, em Anfield, os 'Reds' foram pressionados nos minutos iniciais pelos 'Cherries'.



O Bournemouth balançou a rede logo no primeiro minuto de jogo, mas o gol foi anulado por impedimento. O alerta não foi suficiente para a defesa do Liverpool já que dois minutos depois o ganês Antoine Semenyo (3') colocou os visitantes na frente.



O colombiano Luis Díaz, autor do gol no empate contra o Chelsea na primeira rodada, voltou a marcar achar e deixou tudo igual com um chute espetacular de meia bicicleta de dentro da área (27').



E o egípcio Mohamed Salah colocou seu time na frente pouco depois (36), aproveitando um rebote em um pênalti que ele mesmo havia cobrado e havia sido defendido pelo goleiro brasileiro Neto.



Diogo Jota, já na segunda etapa ampliou, fechando o placar em 3 a 1 (62').



O gol do português foi marcado segundos depois da expulsão do argentino Alexis Mac Allister que recebeu um cartão vermelho direto após atingir Ryan Christie com o pé alto, o que poderá deixar o campeão mundial suspenso no difícil jogo fora de casa contra o Newcastle na próxima rodada.



Em outros jogos do dia o Brighton, ex-time de Mac Allister, venceu o Wolverhampton por 4 a 1 enquanto o Brentford derrotou o Fulham por 3 a 0.



--- Jogos da segunda rodada do campeonato inglês (horário de Brasília):



- Sexta-feira:



Nottingham - Sheffield United 2 - 1



- Sábado:



Fulham - Brentford 0 - 3



Wolverhampton - Brighton 1 - 4



Liverpool - AFC Bournemouth 3 - 1



Tottenham - Manchester United 2 - 0



Manchester City - Newcastle 1 - 0



- Domingo:



(10h00) Aston Villa - Everton



(12h30) West Ham - Chelsea



- Segunda-feira:



(16h00) Crystal Palace - Arsenal



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Brighton 6 2 2 0 0 8 2 6



2. Manchester City 6 2 2 0 0 4 0 4



3. Brentford 4 2 1 1 0 5 2 3



4. Liverpool 4 2 1 1 0 4 2 2



. Tottenham 4 2 1 1 0 4 2 2



6. Newcastle 3 2 1 0 1 5 2 3



7. Arsenal 3 1 1 0 0 2 1 1



8. Crystal Palace 3 1 1 0 0 1 0 1



9. Nottingham 3 2 1 0 1 3 3 0



10. Manchester United 3 2 1 0 1 1 2 -1



11. Fulham 3 2 1 0 1 1 3 -2



12. Chelsea 1 1 0 1 0 1 1 0



. West Ham 1 1 0 1 0 1 1 0



14. AFC Bournemouth 1 2 0 1 1 2 4 -2



15. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1



16. Sheffield United 0 2 0 0 2 1 3 -2



17. Luton Town 0 1 0 0 1 1 4 -3



18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3



19. Aston Villa 0 1 0 0 1 1 5 -4



. Wolverhampton 0 2 0 0 2 1 5 -4