Mbappé marca em sua volta e PSG empata com Toulouse (1-1)

Fora do time titular no início mas autor de um gol de pênalti, Kylian Mbappé não evitou que o Paris Saint-Germain cedesse o segundo empate, desta vez fora de casa contra o Toulouse (1-1), resultado que tirou parte do brilho da volta do grande astro depois de uma briga com a diretoria do seu clube, neste sábado (19) pela segunda rodada.



O jogador de 24 anos havia sido dispensado do time titular no final de julho devido a sua decisão de permanecer no clube até o final do contrato em junho de 2024 e se recusar a renovar. Com isso ele acabou não sendo relacionado para a primeira rodada contra o Lorient (0-0).



Neste sábado o craque entrou em campo para substituir o sul-coreano Lee-Kang In aos 51 minutos, quando o jogo estava empatado em 0 a 0, e não demorou para marcar, convertendo aos 62 minutos um pênalti causado por ele mesmo após sofrer uma falta de Rasmus Nicolaisen na área.



Recentemente contratado junto ao Barcelona, Ousmane Dembélé também entrou em campo no mesmo momento, substituindo o espanhol Fabián Ruiz.



Outro pênalti, cometido por Achraf Hakimi e convertido por Zakaria Aboukhlal (86') decretou o 1 a 1 final.



Antes de Mbappé e Dembélé, amigos e campeões mundiais com a França em 2018, entrarem em campo, o PSG se mostrava apático, sem imaginação, apesar do domínio da posse de bola, marca registrada de seu novo técnico, o espanhol Luis Enrique.



No primeiro jogo desde a saída de Neymar, contratado pelo Al-Hilal da Arábia Saudita, o PSG sentiu falta de um criador, num grupo em que Marco Verratti voltou a ficar de fora.



Os dois atacantes titulares, ambos estreantes no clube, o português Gonçalo Ramos e Kang-In, não se destacaram. O primeiro teve uma grande chance no fim do primeiro tempo (40') e ao segundo faltou espontaneidade.



No gol do Toulouse, quem brilhou foi o jovem goleiro Guillaume Restes, de 18 anos.



- Lyon perde mais uma -



Mais cedo o Lyon sofreu sua segunda derrota consecutiva, em seu estádio, contra o Montpellier (4-1). O time havia estreado no campeonato francês perdendo para o Strasbourg (2-1).



Já o Montpellier, que vinha de um empate em 2 a 2 contra o Le Havre em seu primeiro jogo, obteve uma importante vitória fora de casa.



Para o Lyon desta vez não houve milagre como ocorreu no duelo da temporada passada, em maio, em que perdia por 4 a 1 para o Montpellier até os 55 minutos e acabou vencendo por 5 a 4 com quatro gols de Alexandre Lacazette.



Neste sábado o atacante diminuiu para 3 a 1 aos 69 de jogo mas sua equipe não apresentou um nível digno da Ligue 1, e isso ficou claro nos desempenhos do brasileiro Jeffinho (ex-Botafogo), o jovem de 18 anos Sael Kumbedi e Sinaly Diomandé.



Os gols do Montpellier foram marcados por Arnaud Nordin (20'), Al Tamari (39' e 66') e Akor Adams quase no fim (89').



--- Programação e resultados da 2ª rodada do Campeonato Francês:



- Sexta-feira:



Metz - Olympique de Marselha 2 - 2



- Sábado:



Lyon - Montpellier 1 - 4



Toulouse - PSG 1 - 1



- Domingo:



(08h00) Lille - Nantes



(10h00) Reims - Clermont-Ferrand FC



Lorient - Nice



Le Havre - Brest



(14h00) Monaco - Strasbourg



(15h45) Lens - Rennes



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Montpellier 4 2 1 1 0 6 3 3



2. Olympique de Marselha 4 2 1 1 0 4 3 1



3. Toulouse 4 2 1 1 0 3 2 1



4. Rennes 3 1 1 0 0 5 1 4



5. Monaco 3 1 1 0 0 4 2 2



6. Brest 3 1 1 0 0 3 2 1



7. Strasbourg 3 1 1 0 0 2 1 1



8. PSG 2 2 0 2 0 1 1 0



9. Le Havre 1 1 0 1 0 2 2 0



10. Lille 1 1 0 1 0 1 1 0



11. Nice 1 1 0 1 0 1 1 0



12. Lorient 1 1 0 1 0 0 0 0



13. Metz 1 2 0 1 1 3 7 -4



14. Lens 0 1 0 0 1 2 3 -1



15. Reims 0 1 0 0 1 1 2 -1



16. Nantes 0 1 0 0 1 1 2 -1



17. Clermont-Ferrand FC 0 1 0 0 1 2 4 -2



18. Lyon 0 2 0 0 2 2 6 -4