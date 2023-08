Inglaterra está pronta para enfrentar dinamismo da Espanha na final da Copa feminina, garante treinadora

436

A seleção da Inglaterra estudou o jogo da Espanha e está "pronta" para enfrentar seu futebol dinâmico na final da Copa do Mundo feminina, disse a técnica Sarina Wiegman neste sábado (19).



"A seleção espanhola está bem colocada, fez um bom torneio, é muito dinâmica, quer sempre ir para a frente", declarou Wiegman durante a coletiva de imprensa, lembrando que já enfrentou a seleção espanhola em torneios anteriores.



De fato, as duas equipes se enfrentaram na Euro-2022, com vitória inglesa por 2 a 1. A Inglaterra acabou se sagrando campeã daquele torneio.



"Não é diferente do que já vi antes. Elas vão nos desafiar, mas nós vamos desafiá-las também", acrescentou. "Analisamos a Espanha, acho que estamos prontas".



As duas seleções se enfrentam no domingo, em Sydney, no encerramento da Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia.



A capitã Millie Bright também antecipou que será "um jogo brilhante, duas equipes de ponta se enfrentando em busca de colocar a bola na rede".



Bright, uma zagueira magra e corpulenta, enfatizou que a Espanha é "um time fantástico" que merece uma vaga na final por causa de seu desempenho na Copa do Mundo.



Wiegman, de nacionalidade holandesa e uma das mais bem-sucedidas treinadoras do futebol feminino mundial, disse que chegar a uma final é "muito especial", embora tenha garantido que a sua equipe se prepara da mesma forma que se prepara para qualquer outro jogo.



"Não fazemos nada diferente do que fazemos normalmente", garantiu ela.