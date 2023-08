Payet é apresentado oficialmente no Vasco

436

O meia francês Dimitri Payet foi apresentado oficialmente no Vasco nesta sexta-feira (18) e prometeu ajudar a equipe a sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e voltar ao "seu lugar".



"Acho que tem um time de qualidade ao meu redor, houve contratações de qualidade, e estaremos todos juntos, unidos, para alcançar os objetivos e colocar o Vasco no seu lugar", disse Payet em entrevista coletiva.



O jogador, de 36 anos, foi recebido por milhares de torcedores vascaínos em sua chegada no aeroporto internacional do Rio, na última quarta-feira.



O Vasco ocupa atualmente a vice-lanterna do Brasileirão, com apenas 13 pontos em 18 jogos.



"Há várias razões pelas quais vim para cá. A primeira é que sou alguém que gosta de desafios, da pressão. A segunda é que o Vasco é um clube parecido com o que eu estava, o Olympique de Marselha, e acho que o Vasco não deveria estar onde está hoje", explicou Payet.



O jogador também falou que a história do Vasco na luta contra o racismo pesou em sua decisão de vir jogar no clube carioca.



"O que sabemos do Vasco na França é que seus torcedores lutaram por grandes causas, como o racismo", disse Payet, que usará a camisa 10.



O francês afirmou que tentou se manter bem fisicamente desde sua saída do Olympique, mas reconheceu que ainda precisa de ritmo para entrar em campo.



"Tenho que trabalhar duro não para estar presente no jogo de domingo, talvez no próximo", em São Paulo, contra o Palmeiras, explicou.