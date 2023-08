Rússia impõe sanções ao procurador do TPI e a ministros britânicos

436

A Rússia impôs, nesta sexta-feira (18), sanções contra o procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, que ordenou a prisão do presidente Vladimir Putin, e contra ministros britânicos ativos na resposta ocidental à intervenção militar na Ucrânia.



Khan está na mira de Moscou desde que emitiu uma ordem de prisão contra Putin em março pela suposta "deportação ilegal" de milhares de crianças ucranianas de regiões do país sob controle russo.



Em maio, o governo russo, que nega essas acusações, incluiu o procurador na lista de pessoas com captura recomendada na Rússia.



A chancelaria russa também indicou nesta sexta-feira que havia incluído 54 pessoas na lista de britânicos que são alvo de sanção.



Justificou a decisão pelo "constante apoio militar de Londres" à Ucrânia e pela "aplicação agressiva (...) de uma política anti-russa hostil", quase um ano e meio depois do início desse conflito.



Estão na lista "a secretária de Estado de Cultura, Meios de Comunicação e Esportes, Lucy Fraser, que faz campanha ativa pelo isolamento esportivo da Rússia, e a vice-ministra britânica da Defesa, Annabel Goldie, responsável pela entrega de armas à Ucrânia", indica o comunicado do ministério russo de Relações Exteriores.



Jornalistas britânicos da BBC e os jornais The Guardian e Daily Telegraph também foram sancionados, já que, segundo Moscou, eles estariam "ativamente envolvidos" no "apoio à informação e à propaganda das atividades" da Ucrânia.