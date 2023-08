Chelsea anuncia contratação do volante belga Romeo Lavia

436

O Chelsea anunciou nesta sexta-feira (18) a contratação do volante belga Romeo Lavia, de 19 anos, que estava no Southampton e chega com um acordo de sete temporadas, em uma transferência de 68 milhões de euros (R$ 368 milhões na cotação atual).



Lavia, revelado pelo Anderlecht e que teve uma breve passagem pelo Manchester City, só fez uma temporada em alto nível, os 34 jogos que disputou pelo Southampton em



"Ele demonstrou sua qualidade na Premier League na temporada passada, mostrando maturidade apesar da juventude", afirmaram em um comunicado Laurence Stewart e Paul Winstanley, codiretores esportivos do Chelsea.



O rebaixamento do Southampton, cujo contrato com Lavia ia até 2027, gerou o interesse do Chelsea e do Liverpool, mas os 'Blues' ganharam a disputa, assim como aconteceu há alguns dias com o equatoriano Moisés Caicedo, por quem o clube londrino pagou a quantia recorde de 115 milhões de libras (R$ 713 milhões).



Só contando Christopher Nkunku - lesionado -, Axel Disasi, Caicedo e Lavia, o Chelsea gastou cerca de 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) em reforços desde o final da temporada passada.



O clube, agora propriedade do americano Todd Boehly e do grupo Clearlake Capital, investiu 900 milhões de libras (R$ 5,7 bilhões) nas três últimas janelas de transferências.



No entanto, sua última temporada foi um desastre, com um 12º lugar no Campeonato Inglês, ficando sem vaga nas copas Europeias.