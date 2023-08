Diretor de emergências do Maui pede demissão após críticas por resposta a incêndio

436

O criticado diretor da Agência de Gestão de Emergências do Maui, no Havaí, que está no centro de uma polêmica por não ter acionado o sistema de sirenes enquanto um incêndio florestal destruía a localidade de Lahaina, pediu demissão na quinta-feira.



"Hoje, o prefeito Richard Bissen aceitou o pedido de demissão de Herman Andaya, diretor da Agência de Gestão de Emergências do Maui (MEMA)", informou a administração do condado.



"Alegando razões de saúde, Andaya apresentou o pedido de demissão com efeito imediato".



Andaya afirmou em uma entrevista coletiva na quarta-feira que não se arrependia de não ter acionado a ampla rede de sirenas enquanto o incêndio se propagava por Lahaina, uma localidade de 12.000 habitantes.



Esta decisão e outras medidas, durante e após a tragédia que matou 111 pessoas segundo o balanço mais recente, provocaram grande revolta entre os moradores, que acreditam que mais vidas poderiam ter sido salvas.



"Dada a gravidade da crise que enfrentamos, minha equipe e eu vamos nomear alguém para esta posição chave o mais rápido possível", disse Bissen.