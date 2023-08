Britney Spears se divorcia após 1 ano e dois meses de casamento

436

Britney Spears e seu esposo, Sam Asghari, estão se divorciando após um ano e dois meses de casamento, de acordo com documentos judiciais apresentados em um tribunal de Los Angeles, na mais recente crise pessoal da estrela do pop americano.



"Depois de seis anos de amor e comprometimento entre nós dois, minha esposa e eu decidimos encerrar nosso caminho juntos", escreveu o modelo e ator iraniano-americano no Instagram.



"Vamos nos agarrar ao amor e respeito que temos um pelo outro e desejo-lhe sempre o melhor", acrescentou Asghari, de 29 anos.



"Pedir privacidade parece ridículo, então só peço a todos, inclusive à mídia, que sejam gentis e considerados".



Segundo os documentos apresentados ao tribunal, Asghari entrou com o pedido de divórcio citando "diferenças irreconciliáveis" como o motivo para terminar o casamento, relataram a People e o TMZ, citando fontes não identificadas.



A decisão teria sido tomada após violenta discussão e acusações de fraude de Asghari à cantora, segundo a imprensa.



O casal se conheceu em 2016, quando o modelo participou do clipe da música "Slumber Party". O casamento veio em 2022, cerca de um ano depois que um juiz da Califórnia dissolveu uma polêmica tutela de 14 anos, controlada sobretudo pelo pai de Britney, Jamie Spears, que impedia a artista de administrar sua própria vida e finanças.



De acordo com informações, a cantora assinou um acordo pré-nupcial que protege seus bens.



Spears tem dois filhos adolescentes, Sean e Jayden, com o ex-marido Kevin Federline. Também foi casada brevemente, por menos de três dias, com seu amigo de infância Jason Alexander.



Na quarta-feira à noite, após a notícia de sua separação de Asghari, a artista publicou no Instagram que planejava comprar um cavalo, sem fazer nenhuma menção ao seu estado civil.



A cantora americana planeja lançar uma biografia chamada "The Woman In Me" em outubro.