Wall Street tem terceira sessão seguida de queda

A Bolsa de Nova York fechou novamente em território negativo nesta quinta-feira (17), pela terceira sessão consecutiva, em um cenário de contínuo aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.



O índice Dow Jones perdeu 0,84%, a 34.474,83 pontos; o tecnológico Nasdaq recuou 1,17%, a 13.316,83 unidades; e o S&P; 500 caiu 0,78%, a 4.370,36.



A recente alta nas taxas dos títulos do Tesouro de 10 e 30 anos chegou nesta quinta a 4,30% e 4,40%.



"Não esperava que as taxas de 10 anos chegassem a 4,30%. É isso que está causando a queda" das ações, explicou Jack Ablin, da Cresset Capital.



O aumento dos títulos ocorre em meio a preocupações de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) continue a elevar os juros ou deixá-los em níveis mais brandos por mais tempo para controlar a inflação.