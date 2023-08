Newcastle encara primeiro grande desafio em visita ao City no Inglês

436

O Newcastle encara neste sábado (19) seu primeiro grande desafio da temporada, em visita ao Manchester City pela segunda rodada do Campeonato Inglês.



Os 'Magpies' chegam como líderes à casa do atual campeão, depois de começarem a temporada com uma goleada por 5 a 1 sobre o Aston Villa.



O italiano Sandro Tonali e Harvey Barnes marcaram em sua estreia pelo clube, enquanto o sueco Alexander Isak, que fez dois, se apresentou como um dos atacantes a acompanhar de perto nesta temporada da Premier League.



Depois de conseguir se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez em 20 anos, surgiu a dúvida no Newcastle sobre como o técnico Eddie Howe poderia administrar a equipe no exigente calendário britânico e europeu.



Curiosamente, o time tem o Manchester City pela frente no melhor momento possível.



Na quarta-feira, na entrevista coletiva posterior à vitória dos 'Citizens' nos pênaltis sobre o Sevilla pela Supercopa da Europa, o técnico Pep Guardiola agradeceu de forma sarcástica à Premier League pelo pouco tempo de descanso que sua equipe terá para enfrentar o Newcastle.



O cansaço do elenco se soma à ausência importante do meia Kevin de Bruyne, enquanto Bernardo Silva, Ruben Dias e John Stones seguem sendo dúvida, depois de não terem participado do jogo da Supercopa.



Já no domingo, no estádio Olímpico de Londres, o Chelsea enfrenta o West Ham e pode ter a estreia do volante equatoriano Moisés Caicedo, contratado pelos 'Blues' por 115 por milhões de libras (R$ 713 milhões na cotação atual).



Esta é a segunda vez em sete meses que os 'Blues' quebram o recorde de contratação mais cara da Premier League, depois que o clube pagou 107 milhões de libras (R$ 579 milhões) ao Benfica pelo argentino Enzo Fernández.



-- Programação da 2ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):



- Sexta-feira:



(15h45) Nottingham - Sheffield United



- Sábado:



(11h00) Fulham - Brentford



Wolverhampton - Brighton



Liverpool - Bournemouth



(13h30) Tottenham - Manchester United



(16h00) Manchester City - Newcastle



- Domingo:



(10h00) Aston Villa - Everton



(12h30) West Ham - Chelsea



- Segunda-feira:



(16h00) Crystal Palace - Arsenal



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Newcastle 3 1 1 0 0 5 1 4



2. Brighton 3 1 1 0 0 4 1 3



3. Manchester City 3 1 1 0 0 3 0 3



4. Arsenal 3 1 1 0 0 2 1 1



5. Crystal Palace 3 1 1 0 0 1 0 1



. Fulham 3 1 1 0 0 1 0 1



. Manchester United 3 1 1 0 0 1 0 1



8. Brentford 1 1 0 1 0 2 2 0



. Tottenham 1 1 0 1 0 2 2 0



10. Bournemouth 1 1 0 1 0 1 1 0



. Chelsea 1 1 0 1 0 1 1 0



. Liverpool 1 1 0 1 0 1 1 0



. West Ham 1 1 0 1 0 1 1 0



14. Nottingham 0 1 0 0 1 1 2 -1



15. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1



. Sheffield United 0 1 0 0 1 0 1 -1



. Wolverhampton 0 1 0 0 1 0 1 -1



18. Luton Town 0 1 0 0 1 1 4 -3



19. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3



20. Aston Villa 0 1 0 0 1 1 5 -4