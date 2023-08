Furacão Hilary sobe para categoria 2 no Pacífico mexicano

436

O furacão Hilary subiu para a categoria 2 na escala Saffir-Simpson nas águas do Pacífico mexicano, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos nesta quinta-feira (17).



De acordo com o centro de monitoramento, o Hilary estava localizado a 850 quilômetros de Cabo San Lucas, na península da Baixa California (noroeste), destino frequentado por turistas, principalmente americanos. Também foram registrados ventos máximos de 165



O furacão, que se desloca a 22 está se movendo para o noroeste e deve se aproximar da península da Baixa California no fim de semana, detalhou o NHC.



O Serviço Meteorológico Mexicano disse anteriormente que o Hilary causará chuvas muito fortes, rajadas de vento e ondas grandes no sul e oeste do país.



Devido à sua localização geográfica, o México é atingido por ciclones tropicais todos os anos, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.