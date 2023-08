Sebastian Coe é reeleito presidente da World Athletics

436

O britânico Sebastian Coe, presidente da World Athletics desde 2015, foi reeleito para um terceiro e último mandato de quatro anos nesta quinta-feira (17), durante o 54º congresso da entidade, em Budapeste.



Coe, de 66 anos, era candidato único e renova seu mandato dois dias antes do início do Mundial de atletismo, na capital húngara.



Segundo os estatutos da World Athletics, ele não poderá concorrer a um quarto mandato.



Bicampeão olímpico dos 1.500 metros (em 1980 e 1986), ex-deputado conservador e presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Londres 2012, Coe assumiu em 2015 a federação de atletismo, cuja imagem estava arranhada pela corrupção, especialmente por parte do ex-presidente Lamine Diack.



Seus dois primeiros mandatos foram marcados pela criação, em 2017, da Unidade de Integridade do Atletismo (AIU, na sigla em inglês), órgão encarregado especialmente da luta contra o doping, e por sua linha dura com a Rússia, então suspensa por um escândalo de dopagem e, recentemente, punida pela invasão à Ucrânia.