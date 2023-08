Incêndio na ilha espanhola de Tenerife continua fora de controle

436

O incêndio que arrasou mais de 2.600 hectares na ilha espanhola de Tenerife é, provavelmente, "o mais complexo" das últimas décadas no arquipélago das Canárias, situado na costa oeste da África, disse o presidente do governo regional, Fernando Clavijo, nesta quinta-feira (17).



Declarado na noite de terça-feira, o incêndio queima uma área de florestas e encostas no nordeste da ilha. Mais de 2.600 hectares arderam em um perímetro de mais de 30 quilômetros, segundo os últimos dados das autoridades.



Na manhã de hoje, o governo regional ordenou o confinamento da localidade de La Esperanza, no município de Rosario, enquanto cerca de dez pequenas aldeias e vilarejos desta área turística foram evacuados por precaução. No total, são em torno de 7.600 pessoas afetadas.



"A noite foi muito dura (...) Este é, provavelmente, o incêndio mais complexo que tivemos nas Canárias. (...) pelo menos nos últimos 40 anos", declarou Clavijo, em entrevista coletiva em Tenerife.



O "calor extremo" e as "circunstâncias climáticas" dificultam o trabalho, acrescentou.



Mais de 250 pessoas e 17 aviões participam das tarefas para controlar as chamas.



"Estamos diante de um incêndio que nunca vimos nas Ilhas Canárias", afirmou a meteorologista Vicky Palma na coletiva de imprensa, em referência a uma coluna de fumaça recorde e a uma propagação contínua das chamas durante quase um dia e meio.



As autoridades locais fecharam as estradas que levam às montanhas no nordeste da ilha.