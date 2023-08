Cerca de 20% dos hispânicos nos EUA têm uma arma, diz pesquisa

436

Cerca de 20% dos hispânicos que vivem nos Estados Unidos possuem uma arma, praticamente metade da proporção entre os brancos (38%), de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (16) pelo Pew Research Center.



Entre os afro-americanos, 24% afirmam possuir uma arma de fogo, enquanto entre os asiáticos o percentual é de 10%, afirma a pesquisa realizada entre 5 e 11 de junho com uma amostra de 5.115 pessoas em nível nacional.



Além disso, 8% dos hispânicos, o mesmo percentual de asiáticos, 10% dos afro-americanos e 11% dos brancos não possuem uma arma, mas vivem em residências onde há pelo menos uma.



Nos Estados Unidos, há uma distinção entre etnicidade e raça. A categoria de hispânicos ou latinos abrange pessoas de ascendência hispânica, tanto da América Latina quanto da Espanha.



A pesquisa também constatou que 81% dos proprietários de armas destacam que elas proporcionam segurança, enquanto 71% reconhecem que gostam de tê-las.



As armas de fogo são mais comuns entre os habitantes de áreas rurais (47%) do que entre os de subúrbios (30%) ou áreas urbanas (20%).



Em um país onde as armas de fogo causam estragos, a maioria dos americanos (61%) considera que é muito fácil adquirir uma arma legalmente nos Estados Unidos.



O presidente democrata Joe Biden pediu ao Congresso que proíba ou pelo menos restrinja a posse de armas. No entanto, os republicanos se opõem a tais medidas.



Ataques a tiro mortais são frequentes no país, onde cerca de 400 milhões de armas de fogo estão em circulação. Em 2020, 45.000 cidadãos morreram por ferimentos a bala, seja por suicídio, acidentes ou homicídios, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).