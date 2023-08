Festival de Cannes denuncia condenação de cineasta no Irã

436

O Festival de Cinema de Cannes denunciou nesta quarta-feira (16) "a violação grave da liberdade de expressão" representada pela condenação a seis meses de prisão que o cineasta iraniano Saeed Roustaee recebeu por ter apresentado seu último filme no festival em 2022.



Roustaee apresentou em Cannes "Leila's Brothers", longa-metragem que conta a história de uma família pobre no Irã, no contexto de uma crise econômica grave. O filme foi proibido no país desde o seu lançamento, no ano passado, por ter "violado as regras ao participar, sem autorização, de Cannes e Munique", segundo autoridades.



Um tribunal de Teerã condenou Roustaee e o produtor do filme a seis meses de prisão, informou ontem o jornal reformista Etemad. Esssa pena "constitui, novamente, uma violação grave da liberdade de expressão dos artistas, cineastas, produtores e técnicos iranianos", denunciou o prestigioso festival, em comunicado transmitido à AFP.



"O Festival de Cannes expressa seu apoio a todos aqueles que sofrem violência e repressão por gravarem e divulgarem suas obras", acrescentou.



Segundo o Etemad, o tribunal decidiu que os realizadores irão cumprir apenas um vigésimo da pena, ou seja, nove dias, enquanto o restante "ficará em suspenso por cinco anos", período em que eles não poderão exercer "atividades ligadas ao crime cometido, nem se comunicar com pessoas que atuam no setor do cinema".