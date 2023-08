Exposição no Met de Nova York dará destaque à moda feita por mulheres

436

A italiana Miuccia Prada, a britânica Vivienne Westwood, a uruguaia Gabriela Hearst e a cubano-americana Isabel Toledo foram algumas das estilistas escolhidas pelo Museu Metropolitano de Arte (Met) de Nova York para protagonizar sua próxima exposição, dedicada à criatividade e ao legado artístico das mulheres que marcaram a indústria da moda nas últimas décadas.



Organizada pelo The Costume Institute, o espaço de moda do Met, a exposição Women Dressing Women reunirá cerca de 80 trabalhos de mais de 70 criadoras que traçaram a linhagem de casas de moda influentes dirigidas por mulheres do século XX até a atualidade, anunciou a instituição nesta quarta-feira (16).



Também estarão presentes na mostra Madeleine Vionnet, Rei Kawakubo (da marca Comme des Garçons), Claire McCardell, Pia Davis e Autumn Randolph (No Sesso). Além disso, será apresentado o trabalho de estilistas menos reconhecidas, como Ann Lowe, que desenhou o vestido de noiva de Jacqueline Bouvier para seu casamento com o então senador John F. Kennedy em 1953.



Peças icônicas de estilistas conhecidas, como Sarah Burton, Gabrielle Chanel, Ann Demeulemeester, Elizabeth Hawes e Jeanne Lanvin completarão a exposição, que será inaugurada em 7 de dezembro e irá até 3 de março de 2024.



"'Women Dressing Women' oferecerá uma nova interpretação do modelo tradicional da história da moda e examinará como a indústria serviu de veículo poderoso para a autonomia social, financeira e criativa das mulheres", explicaram os organizadores.



Trata-se de "conversas entre gerações, que destacam ideias relacionadas ao progresso social das mulheres traçado pela moda", e de destacar conceitos inclusivos, como "a feminilidade, as práticas colaborativas, uma mentalidade sustentável e a pluralidade que passou a definir o espírito da moda atual", acrescentaram.



Os organizadores pretendem explorar quatro conceitos-chave - anonimato, visibilidade, agência e a - para destacar as descobertas sobre identidades e conexões entre as estilistas ao longo da História e "oferecer novas perspectivas e uma compreensão melhor do seu trabalho".



"Essa exposição oportuna convidará o público a refletir sobre a contribuição vital das mulheres para a moda desde o começo do século XX", ao mesmo tempo que dá continuidade ao trabalho do museu de "amplificar vozes subestimadas historicamente e celebra o trabalho daquelas que se tornaram conhecidas", ressaltou o diretor do museu, Max Hollein.



A exposição é obra de Mellissa Huber, curadora associada, do The Costume Institute e da curadora convidada Karen Van Godtsenhoven.