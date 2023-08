Ataques no Danúbio mostram que Putin 'não se preocupa com segurança alimentar', diz EUA

436

Os ataques russos a infraestruturas ucranianas no Rio Danúbio demonstram que o presidente Vladimir Putin "não se importa" com o fornecimento de alimentos aos países em desenvolvimento, afirmou, nesta quarta-feira (16), o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel.



"É inaceitável. Putin simplesmente não se importa com a segurança alimentar mundial", disse Patel a jornalistas.



Nesta quarta-feira, a Ucrânia acusou a Rússia de atacar, com o uso de drones, um porto às margens do Rio Danúbio na região de Odessa (sul), onde vários armazéns foram danificados.



Estas instalações portuárias se tornaram essenciais para o escoamento de grãos e cereais desde que Moscou suspendeu, em julho, um acordo que permitia tais exportações através do Mar Negro.



Os Estados Unidos pediram à Rússia que retome "imediatamente" o acordo, parcialmente negociado pela Turquia.



"O contraste aqui é bastante gritante. Nossos parceiros ucranianos estão inspirando o mundo, enquanto a Rússia o está matando de fome ao transformar alimentos em armas", disse o porta-voz.