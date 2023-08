436

Um painel da Organização Mundial do Comércio (OMC) considerou, nesta quarta-feira (16), que as tarifas chinesas às importações americanas, em resposta aos impostos aplicados por Washington ao aço e ao alumínio chineses, são "incompatíveis" com as obrigações perante a entidade multilateral.



O relatório do grupo especial formado pela OMC para resolver a disputa entre as duas maiores economias do mundo determina que "a medida da China sobre tarifas adicionais" impostas a produtos originários dos Estados Unidos é "incompatível" com os artigos do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT).