Timber, um dos reforços do Arsenal, sofre grave lesão no joelho

O lateral holandês Jurriën Timber, contratado recentemente pelo Arsenal, sofreu uma "lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito", anunciou o clube nesta quarta-feira (16).



O jogador se machucou sozinho no segundo tempo da vitória de sábado dos "Gunners" sobre o Nottingham Forest por 2 a 1, na primeira rodada do Campeonato inglês.



"Jurriën será operado nos próximos dias e ficará afastado durante algum tempo", comunicou o Arsenal, sem dar mais detalhes sobre o período de recuperação.



O jovem holandês de 22 anos chegou em meados de julho ao clube, contratado por 40 milhões de euros (R$ 217 milhões na cotação atual) junto ao Ajax.



Timber estreou oficialmente pelo Arsenal na decisão da Supercopa da Inglaterra, no dia 6 de agosto, que terminou com a vitória do time londrino nos pênaltis sobre o Manchester City.