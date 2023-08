Zagallo é internado no Rio com quadro de infecção urinária

436

O ex-jogador e treinador da Seleção Brasileira Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, foi internado no Rio de Janeiro com um quadro de infecção urinária, informou o hospital Barra D'or nesta quarta-feira (16).



"Está clinicamente estável, lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos", diz a nota do hospital, que acrescenta que, no momento, não há previsão de alta.



Zagallo, primeiro nome do futebol a ganhar a Copa do Mundo como jogador e como treinador, foi internado na terça-feira, seis dias depois de completar 92 anos de idade.



"Passando o aniversário da melhor maneira, ao lado da família! Obrigado pelo carinho!", escreveu o 'Velho Lobo' em sua conta no Instagram.



Há um ano, Zagallo ficou internado durante quase duas semanas em uma unidade de terapia semi-intensiva do mesmo hospital devido a uma infecção respiratória.



Além dele, somente o alemão Franz Beckenbauer (1974 e 1990) e o francês Didier Deschamps (1998 e 2018) foram campeões do mundo como jogador e treinador.