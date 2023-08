Para EUA, ainda há espaço para reverter diplomaticamente golpe no Níger

436

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse, nesta terça-feira (15), que ainda vê uma oportunidade para que a diplomacia reverta o golpe de Estado no Níger, enquanto a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), pressiona os militares que tomaram o poder em Niamei.



"Continuamos muito concentrados na diplomacia para conseguir os resultados que queremos, que é o retorno da ordem constitucional, e acredito que segue havendo espaço para conquistar esse resultado pela diplomacia", declarou Blinken a jornalistas.



"Está aumentando a pressão que muitos países têm exercido, inclusive através da Cedeao, sobre os líderes militares responsáveis por alterar a ordem constitucional no Níger", apontou o chefe da diplomacia americana.



"Acredito que (os golpistas) têm que ter em conta isso, além de suas ações os terem isolado da região e do mundo", afirmou.