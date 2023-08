Peña assume a presidência do Paraguai e promete trabalhar pela prosperidade

436

O direitista Santiago Peña prometeu trabalhar pela prosperidade do Paraguai, ao assumir a presidência nesta terça-feira (15), em uma cerimônia na qual esteve acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de outros líderes da América Latina, do rei Felipe VI da Espanha e do vice-presidente de Taiwan.



"O sucesso é conseguir fazer com que todos os paraguaios fiquem melhor e que o mundo testemunhe o ressurgimento de um gigante", disse Peña em seu discurso de posse.



Economista de formação, com estudos nos Estados Unidos, Peña garantiu que em seu mandato pretende "transformar o Paraguai em um centro de integração latino-americana" perante os presidentes da Argentina, Alberto Fernández; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguai, Luis Lacalle Pou; Bolívia, Luis Arce; e Chile, Gabriel Boric.



O Paraguai, grande produtor mundial de alimentos, mas sem saída para o mar, é membro do Mercosul junto com Argentina, Brasil e Uruguai.



"Celebramos a vitória da liberdade e da democracia", disse ele ao tomar posse perante o presidente do Congresso, Silvio Ovelar.



Peña, o presidente mais jovem que o Paraguai teve na era democrática, pertence ao partido Colorado, que governou o país desde a década de 1950 quase ininterruptamente, com exceção do mandato do esquerdista Fernando Lugo (2008-2012).



O evento também contou com a presença do vice-presidente de Taiwan, William Lai.



O Paraguai é o único país sul-americano que mantém relações diplomáticas com Taiwan e não com a China. Em meados de julho, Peña visitou Taiwan, como sinal da importância que esse vínculo terá durante seu governo.