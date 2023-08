Goleiro Kepa é apresentado oficialmente pelo Real Madrid

436

O Real Madrid apresentou oficialmente nesta terça-feira (15) o goleiro Kepa Arrizabalaga, contratado por empréstimo de uma temporada junto ao Chelsea para substituir o lesionado Thibaut Courtois.



"É um dos dias mais importantes e especiais da minha carreira e da minha vida. Estou muito feliz e orgulhoso em fazer parte do Real Madrid", disse o goleiro entrevista coletiva.



"Espero que seja uma grande etapa e que possamos conseguir muitos títulos e fazer história do Real Madrid ainda maior", acrescentou Kepa, que lembrou das lesões de Courtois, do zagueiro brasileiro Éder Militão e do meia turco Arda Güler.



"Eles estão vivendo o momento mais complicado no futebol, que são as lesões. Desejo a eles uma pronta recuperação e mando um forte abraço", disse o goleiro espanhol.



Kepa chega para ocupar a vaga de Courtois, que na semana passada sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino e terá que passar por cirurgia, o que o deixará afastado dos gramados por quase toda a temporada.



"Estamos muito tristes pelo que nosso goleiro Courtois e nosso zagueiro Militão estão vivendo", afirmou durante a apresentação de Kepa o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.



"Mas também estamos convencidos de que eles voltarão a ser pilares desta equipe", acrescentou Pérez, antes de enviar uma mensagem a Courtois, Militão (que também rompeu o ligamento cruzado anteior do joelho esquerdo) e Güler, que passou por cirurgia na segunda-feira devido a uma lesão no menisco do joelho direito.