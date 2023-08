Rússia acredita que recursos militares da Ucrânia estão 'quase esgotados'

436

O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, acredita que os recursos do Exército ucraniano estão "quase esgotados", apesar do apoio dos Estados Unidos e da União Europeia.



"Os recursos militares da Ucrânia estão quase esgotados", afirmou Shoigu em uma conferência de segurança em Moscou. Kiev "não consegue resultados, apesar do apoio total" do Ocidente, acrescentou.



O ministro afirmou que a campanha militar na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, se mostrou um "teste sério" para o Exército russo, mas que o país conseguiu aumentar "significativamente" sua produção de veículos blindados



Ao falar sobre as armas ocidentais entregues a Kiev, Shoigu afirmou que não tinham "nada único ou invulnerável" para as tropas russas.



"Estamos dispostos a compartilhar nossas avaliações sobre os pontos fracos dos equipamentos ocidentais", declarou o ministro russo em uma reunião com os comandantes militares de outros países.



Shoigu também agradeceu aos soldados russos que, segundo ele, enfrentam o "neonazismo" no campo de batalha, repetindo o discurso do Kremlin de que a ofensiva na Ucrânia pretende derrotar um regime neonazista.



A Ucrânia iniciou uma contraofensiva em junho para tentar recuperar seus territórios.