Explosão em posto de gasolina na capital do Daguestão deixa 12 mortos

Ao menos 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma explosão, seguida de incêndio, na noite desta segunda-feira (14), em um posto de gasolina no Daguestão, região russa do Cáucaso, anunciou o Ministério de Situações de Emergência.



"Mais de 60 pessoas ficaram feridas em um incêndio em Mahackala e 12 delas estão mortas", informou a pasta pelo Telegram.



Às margens do Mar Cáspio, Mahackala é a capital do Daguestão.



Um avião foi enviado à cidade para evacuar os feridos com gravidade e levá-los a Moscou, completou o ministério.



A explosão ocorreu no prédio de um posto de gasolina após um incêndio ter se iniciado durante trabalhos de manutenção, informaram as autoridades.



O chefe da administração do Daguestão, Serguei Melikov, explicou que a explosão ocorreu pouco antes das 22h00 do horário local (16h00 de Brasília).



"Os motivos e o tipo de explosão estão sendo esclarecidos", acrescentou.



A agência de notícias russa TASS informou que o fogo foi extinto, citando o Ministério de Emergências.



De acordo com uma testemunha citada no Telegram pelo jornal russo Izvestia, o incêndio começou em uma área onde havia veículos estacionados e se espalhou para o posto de gasolina.



"Após a explosão, tudo caiu sobre nossas cabeças, não conseguíamos ver nada", explicou essa testemunha, cujo nome não foi citado na reportagem.



Um vídeo publicado no Telegram pela agência de notícias Ria Novosti mostra as chamas se elevando acima de um prédio antes de ocorrer uma explosão gigantesca.



O fogo se espalhou por uma área de 600 metros quadrados, disse a pasta, que detalhou que 260 bombeiros foram mobilizados para apagá-lo.