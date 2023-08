Explosão em posto de gasolina na capital do Daguestão deixa 12 mortos

436

Ao menos 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma explosão, seguida de incêndio, na noite desta segunda-feira (14), em um posto de gasolina no Daguestão, região russa do Cáucaso, anunciou o Ministério de Situações de Emergência.



"Mais de 60 pessoas ficaram feridas em um incêndio em Mahackala e 12 delas estão mortas", informou a pasta pelo Telegram.



Às margens do Mar Cáspio, Mahackala é a capital do Daguestão.



O incêndio, no qual 260 bombeiros trabalhavam, afeta uma superfície de cerca de 600 m2, informou o ministério.



Segundo uma testemunha citada no Telegram pelo jornal russo Izvestia, o incêndio começou em uma área onde havia veículos estacionados e se espalhou para o posto de gasolina.



"Depois da explosão, tudo caiu sobre nossa cabeça, não vimos nada", explicou a testemunha, cujo nome não foi citado na imprensa.



Um vídeo publicado no Telegram pela agência de notícias Ria Novosti mostra as chamas subindo acima de um prédio antes da enorme explosão.