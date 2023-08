Benzema estreia na liga saudita com vitória e assistência

436

O atacante francês Karim Benzema estreou na liga saudita sem marcar, mas com uma assistência na vitória do Al-Ittihad por 3 a 0 sobre o Al-Raed nesta segunda-feira (14), na primeira rodada da competição.



Os gols da partida foram todos marcados no segundo tempo, com Abderrazak Hamdallah (59') abrindo o placar e o brasileiro Igor Coronado fazendo mais dois (73' e 80').



Este não foi o primeiro jogo de Benzema com a camisa do Al-Ittihad. O francês estreou no dia 27 de julho e marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Espérance, da Tunísia, pela Copa dos Campeões Árabes.



Quem entrou em campo pela primeira vez pela equipe foi o volante Fabinho, que começou como titular. Graças a uma roubada de bola do brasileiro, Benzema serviu o marroquino Hamdallah para fazer o primeiro gol do Al-Ittihad.



Na sequência, Igor Coronado ampliou e fez o terceiro aproveitando rebote em chute de Kanté, outra das grandes contratações do clube.



Depois da chegada de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, em janeiro, o futebol saudita vive um 'boom', atraindo várias estrelas do futebol mundial graças aos altos salários oferecidos pelos clubes.



O atacante brasileiro Roberto Firmino marcou um 'hat-trick' em sua estreia pelo Al-Ahli, que também contratou nomes de destaque como Riyad Mahrez, Allan Saint Maximin, Frank Kessié e Edouard Mendy.



O Al-Hilal, que está muito próximo de fechar a contratação de Neymar, venceu nesta segunda-feira o Abha por 3 a 1, com três gols do brasileiro Malcom.