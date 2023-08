436

Um tribunal de Montana decidiu, nesta segunda-feira (14), a favor de um grupo de jovens que acusou este estado do oeste dos Estados Unidos de violar seus direitos a um "meio ambiente limpo e saudável" em um julgamento climático histórico.



A juíza Kathy Seeley considerou inconstitucional uma lei estadual que impede as agências de considerar os impactos dos gases do efeito estufa ao emitir licenças para o desenvolvimento de combustíveis fósseis.