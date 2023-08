Rússia diz ter interceptado avião militar norueguês que se aproximava de sua fronteira

436

A Rússia afirmou, nesta segunda-feira (14), que um de seus caças MiG-29 impediu que um avião de patrulha norueguês P-8A Poseidon violasse sua fronteira na área do mar de Barents.



"Quando o caça russo se aproximou, o avião militar estrangeiro deu meia volta e voou para longe da fronteira da Federação Russa", informou o Ministério da Defesa, especificando que a aeronave norueguesa era um Boeing P-8A "Poseidon", um avião de patrulha marítima.



"Não foi permitida nenhuma violação da fronteira da Federação Russa", acrescentou.



A interceptação, manobra que envolve a escolta de um avião considerado muito próximo ou dentro do espaço aéreo, ocorreu em cumprimento às regras internacionais, "sem cortar sua trajetória" ou "aproximações perigosas", disse o ministério russo.



Os incidentes entre aviões russos e de países da Otan, incluindo a Noruega, se multiplicaram nos últimos anos, antes mesmo do início do conflito na Ucrânia.



Aconteciam com frequência no mar Báltico, mas também no Mar Negro e em outros lugares.



O Exército norueguês disse, em abril, que rastreou e identificou, como parte de uma missão da aliança, um esquadrão russo composto por dois bombardeiros estratégicos e três caças no espaço aéreo internacional sobre o mar de Barents, no oceano Ártico.



Em uma declaração separada nesta segunda-feira, o Exército russo relatou que vários de seus bombardeiros e caças estratégicos realizaram "voos planejados" sobre águas internacionais nos mares Báltico, Barents, Norueguês e Siberiano Oriental, Beaufort e Chukchi.