Rei Charles III visitará a França em setembro

A visita de Estado do rei Charles III da Inglaterra à França, adiada no último momento e março devido aos protestos contra a reforma da Previdência, acontecerá em setembro, informou o jornal francês Sud-Ouest.



A visita acontecerá na semana de 20 de setembro, com uma escala em Paris e Bordeaux no dia 22, segundo o Sud-Ouest.



Procurada pela AFP, a presidência francesa não fez comentários sobre a viagem.



Em 24 de março, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou o adiamento da visita do monarca apenas dois dias antes de sua chegada ao país, após nove jornadas de manifestações contra o plano do governo de elevar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030 e de antecipar para 2027 a exigência de contribuição por 43 anos, ao invés de 42, para ter direito a receber a pensão integral.