Ataque a santuário xiita no Irã deixa um morto e oito feridos

Uma pessoa morreu e ao menos oito ficaram feridas, neste domingo (13), em um ataque a tiros em um santuário xiita no sul do Irã, noticiou a imprensa estatal, revisando para baixo um balanço anterior de quatro mortos.



"Uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas no ataque", reportou a agência oficial de notícias IRNA.



O ataque no santuário de Shah Cheragh, na cidade de Shiraz, foi executado por dois homens, segundo a IRNA.



A polícia deteve um dos suspeitos, enquanto o segundo escapou, de acordo com a agência Tasnim.



Outro ataque a um outro santuário em Shiraz havia deixado 13 mortos e 30 feridos em outubro do ano passado. Em julho, as autoridades enforcaram dois homens por esse atentado, que foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico.



O Irã havia dito, anteriormente, que estrangeiros, incluindo afegãos, participaram desse ataque, mas as nacionalidades dos homens executados não foram divulgadas.



Essas execuções ocorreram nas proximidades do santuário, um lugar de peregrinação xiita muito importante no Irã.



Localizada no centro-sul do território iraniano, Shiraz foi uma das capitais históricas do Império Persa e tem diversos templos e santuários xiitas.