Chelsea e Liverpool empatam em primeiro clássico da temporada no Inglês

Chelsea e Liverpool protagonizaram neste domingo (13) o primeiro clássico da temporada do Campeonato Inglês, em duelo que terminou com um empate em 1 a 1 em Stamford Bridge.



O colombiano Luis Díaz colocou os 'Reds' na frente aos 18 minutos, mas o francês Axel Disasi (37'), recém-contratado pelos 'Blues', deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.



Tanto para o Chelsea, como para o Liverpool, o jogo era uma apresentação de um novo projeto, já que ambas as equipes decepcionaram na temporada passada e ficaram fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.



Pelo lado dos 'Reds', as principais novidades foram o húngaro Dominik Szoboszlai e o argentino Alexis Mac Allister, mas o maestro do time foi o "veterano" Mohamed Salah, autor da assistência para o gol de Díaz.



O empate do Chelsea veio minutos depois, com o time londrino aproveitando descuido da defesa do Liverpool e indo às redes com Disasi, após bom passe de Ben Chilwell.



No segundo tempo, o goleiro brasileiro Alisson foi decisivo com suas defesas e garantiu o empate fora de casa para os 'Reds'.



Mais cedo, o Tottenham empatou em 2 a 2 com o Brentford, em seu primeiro jogo sem o atacante Harry Kane, que foi contratado pelo Bayern de Munique.



Os 'Spurs' saíram na frente com gol de Cristian Romero (11'), mas o argentino teve que ser substituído três minutos depois, aparentemente lesionado, pelo colombiano Davinson Sánchez.



As más notícias para o Tottenham não pararam por aí, pois o camaronês Bryan Mbeumo empatou o jogo em cobrança de pênalti (26') e depois o congolês Yoane Wissa virou o jogo para o Brentford (36').



Mas antes do intervalo, o brasileiro Emerson Royal deixou tudo igual no placar (45'+5), que não se mexeu mais até o apito final.



O retorno dos 'Spurs' com a estreia do técnico Ange Postecoglou foi movimentado, mas o time vai precisar de ajustes para brigar por uma vaga na Liga dos Campeões, o que não conseguiu na temporada passada.



No próximo sábado, o Tottenham receberá o Manchester United, no primeiro grande teste após a saída de Kane, maior artilheiro da história do clube com 280 gols.



-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Burnley - Manchester City 0 - 3



- Sábado:



Arsenal - Nottingham 2 - 1



Bournemouth - West Ham 1 - 1



Brighton - Luton Town 4 - 1



Everton - Fulham 0 - 1



Sheffield United - Crystal Palace 0 - 1



Newcastle - Aston Villa 5 - 1



- Domingo:



Brentford - Tottenham 2 - 2



Chelsea - Liverpool 1 - 1



- Segunda-feira:



(16h00) Manchester United - Wolverhampton



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Newcastle 3 1 1 0 0 5 1 4



2. Brighton 3 1 1 0 0 4 1 3



3. Manchester City 3 1 1 0 0 3 0 3



4. Arsenal 3 1 1 0 0 2 1 1



5. Crystal Palace 3 1 1 0 0 1 0 1



. Fulham 3 1 1 0 0 1 0 1



7. Brentford 1 1 0 1 0 2 2 0



. Tottenham 1 1 0 1 0 2 2 0



9. Bournemouth 1 1 0 1 0 1 1 0



. Chelsea 1 1 0 1 0 1 1 0



. Liverpool 1 1 0 1 0 1 1 0



. West Ham 1 1 0 1 0 1 1 0



13. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0



. Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0



15. Nottingham 0 1 0 0 1 1 2 -1



16. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1



. Sheffield United 0 1 0 0 1 0 1 -1



18. Luton Town 0 1 0 0 1 1 4 -3



19. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3



20. Aston Villa 0 1 0 0 1 1 5 -4