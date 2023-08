Vasco anuncia acordo com meia francês Dimitri Payet

436

O Vasco anunciou neste domingo (13) que chegou a um acordo com o meia francês Dimitri Payet, que estava sem clube desde que deixou o Olympique de Marselha, em julho.



"O 10 VEM AÍ! Vasco e Payet assinam pré-contrato. O atleta brota no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo", anunciou o clube carioca em suas redes sociais.



O meia se destacou pela seleção francesa nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018, que terminou com o título dos 'Bleus', mas ele não disputou o torneio devido a uma lesão muscular.



Além disso, Payet participou do vice-campeonato da França na Eurocopa de 2016, vencida por Portugal.



Comandado pelo técnico argentino Ramón Díaz, o Vasco é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos em 17 jogos.