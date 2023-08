Polícia evacua Torre Eiffel por alerta de segurança

436

Um alerta de segurança provocou, neste sábado (12), o esvaziamento da Torre Eiffel, um dos monumentos mais emblemáticos de Paris que atraiu 6,2 milhões de visitantes no ano passado.



A SETE, órgão que administra o monumento, disse que especialistas em desarmamento de bombas e a polícia revistaram a área, incluindo um restaurante localizado em um de seus três andares. O procedimento durou duas horas.



"É um procedimento padrão neste tipo de situação, mas é, no entanto, raro", disse uma porta-voz.



Os visitantes foram retirados dos três andares e da praça sob o monumento pouco depois das 13h30 locais (8h30 no horário de Brasília).



O alerta foi suspenso às 15h30 locais, e o acesso, reaberto ao público.