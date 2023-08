Cheio de caras novas, Arsenal estreia no Inglês com vitória sobre Nottingham Forest

436

O Arsenal venceu neste sábado (12), no Emirates Stadium, o Nottingham Forest por 2 a 1, em sua estreia no Campeonato Inglês, com suas principais contratações para a temporada como titulares.



Eddie Nketiah (26') abriu o placar após receber lindo passe de calcanhar de Gabriel Martinelli e, minutos depois, Bukayo Saka (32') ampliou batendo forte da entrada da área.



Na reta final, o Forest diminuiu com Taiwo Awoniyi (82'), mas os três pontos ficaram com os 'Gunners'.



O Arsenal, vice-campeão da Premier League na temporada passada, investiu alto em reforços na janela de transferências e o técnico Mikel Arteta colocou como titulares as três principais contratações do clube.



Declan Rice e Kai Havertz estrearam no meio-campo ao lado do capitão Martin Odegaard. O jogo também marcou a estreia do lateral-esquerdo Jurrien Timber, que teve que ser substituído por lesão no início do segundo tempo.



Antes do início da partida, o novo sistema de bilheteria eletrônica do Arsenal passou por problemas e milhares de torcedores tiveram dificuldades para entrar no estádio, o que atrasou o pontapé inicial em 30 minutos.



Na briga pelo título, a vitória permite ao time londrino empatar em pontos com o Manchester City, que na sexta-feira derrotou o Burnley por 3 a 0 e é o líder provisório pelo melhor saldo de gols.



-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Burnley - Manchester City 0 - 3



- Sábado:



Arsenal - Nottingham 2 - 1



(11h00) Bournemouth - West Ham



Brighton - Luton Town



Everton - Fulham



Sheffield United - Crystal Palace



(13h30) Newcastle - Aston Villa



- Domingo:



(10h00) Brentford - Tottenham



(12h30) Chelsea - Liverpool



- Segunda-feira:



(16h00) Manchester United - Wolverhampton



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Manchester City 3 1 1 0 0 3 0 3



2. Arsenal 3 1 1 0 0 2 1 1



3. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0



. Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0



. Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0



. Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0



. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0



. Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0



. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0



. Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0



. Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0



. Luton Town 0 0 0 0 0 0 0 0



. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0



. Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0



. Sheffield United 0 0 0 0 0 0 0 0



. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0



. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0



. Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0



19. Nottingham 0 1 0 0 1 1 2 -1



20. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3