Dois mísseis ucranianos foram derrubados neste sábado (12) pelas defesas antiaéreas russas sobre a ponte da Crimeia, uma importante infraestrutura civil e militar que liga a Rússia a esta península anexada, anunciaram autoridades pró-Moscou.



"As forças de defesa antiaérea derrubaram dois mísseis inimigos perto do Estreito de Kerch. A ponte da Crimeia não foi danificada", disse o governador nomeado pela Rússia, Sergei Aksionov, no Telegram.