Firmino faz hat-trick na vitória do Al Ahli na estreia no campeonato saudita

O atacante brasileiro Roberto Firmino fez um hat-trick em sua estreia no campeonato saudita, nesta sexta-feira (11), na vitória do Al Ahli por 3 a 1 sobre o Al Hazem.



O ex-jogador do Liverpool marcou aos 6, 10 e 72 minutos, dando a vitória à equipe que já contratou outros nomes de destaque como Riyad Mahrez, Allan Saint Maximin, Frank Kessié e Edouard Mendy.



Firmino se transferiu para a Arábia Saudita após oito temporadas em Anfield, onde marcou 111 gols em 362 partidas pelos 'Reds'. Com esse clube, ele conquistou a Premier League e a Liga dos Campeões.



O Al Ahli, promovido à elite nesta temporada, é considerado um dos favoritos ao título, ao lado de Al Nassr, Al Hilal e do atual campeão Al Ittihad.



Apoiada pelo fundo soberano do país (PIF), a Saudi Pro League atraiu grandes nomes do futebol nos últimos meses, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Sadio Mané.