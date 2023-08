Sabalenka é eliminada por Samsonova em Montreal; Davidovich vai às semis de Toronto

436

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do tênis feminino, foi eliminada nesta sexta-feira (11) pela russa Liudmila Samsonova nas oitavas de final do torneio WTA 1000, em Montreal, enquanto o espanhol Alejandro Davidovich avançou para as semifinais do Masters 1000 de Toronto.



Samsonova, número 18 do ranking mundial, derrotou Sabalenka por 7-6 4-6 e 6-3 em quase três horas de jogo e avançou para as quartas de final de um torneio da categoria WTA 1000 pela primeira vez.



Sabalenka, que não tinha mais chances de tirar o número 1 do mundo das mãos de Iga Swiatek, sofreu com problemas de serviço mas lutou até o fim contra uma adversária muito eficaz em momentos decisivos.



Depois de perder o primeiro set no 'tiebreak', Sabalenka se recuperou para mandar a partida para o set decisivo, em que pagou caro pelas quatro duplas faltas cometidas.



A bielorrussa, que chegou a se ver em uma desvantagem de 4-1, tentou resistir com uma quebra de serviço diminuindo para 4-3 mas logo em seguida teve seu saque quebrado e sua oponente voltou a se impor.



Samsonova conquistou a vitória em uma emocionante partida em que a bielorrussa também teve um break point a seu favor.



A russa, que havia perdido suas quatro partidas anteriores nos torneios WTA 1000, neutralizou 11 dos 13 break points de Sabalenka para chegar ao triunfo. Nas quartas de final ela vai enfrentar a suíça Belinda Bencic, que derrotou de virada a tcheca Petra Kvitova 6-7 (3-7), 6-3 e 6-1.



Já Sabalenka sofreu uma eliminação prematura em Montreal depois de ficar sem chances de superar a polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, que se garantiu na liderança com sua passagem para as quartas de final.



- Alcaraz enfrenta Paul -



Em Toronto, Alejandro Davidovich garantiu a primeira vaga nas semifinais nesta sexta-feira ao derrotar o americano Mackenzie McDonald em dois sets.



Davidovich, número 37 do ranking ATP, venceu McDonald (59º) por 6-4, 6-2 em uma hora e 36 minutos de jogo no torneio canadense.



O espanhol enfrentará o russo Daniil Medvedev ou o australiano Alex de Minaur na segunda semifinal do Masters 1000 da carreira, a primeira em quadra dura.



No ano passado, Davidovich caiu na final de Monte Carlo diante de Stefanos Tsitsipas depois de uma campanha espetacular naquele torneio no saibro em que derrotou Novak Djokovic.



Nesta sexta-feira, o tenista de Málaga foi crescendo no jogo das quartas de final contra McDonald, que começou tendo seu saque quebrado na primeira oportunidade.



O espanhol rapidamente deu o troco e venceu o primeiro set com uma sequência de seis games seguidos, com a qual também conquistou uma vantagem decisiva de 3 a 0 no segundo set.



Davidovich voltou a mostrar a sua evolução em quadra dura depois de ter deixado eliminado neste torneio nomes como Alexander Zverev e Casper Ruud, o número 5 do mundo.



Nos outros confrontos das quartas de final desta sexta-feira, o espanhol Carlos Alcaraz, número um do mundo, enfrentará o americano Tommy Paul e o italiano Jannik Sinner vai jogar contra o francês Gael Monfils, a grande surpresa deste torneio que antecede o US Open (28 de agosto - 10 de setembro).



-- Resultados desta sexta-feira no Aberto do Canadá:



- Masculino (Masters 1000 de Toronto)



Quartas de final



Alejandro Davidovich Fokina (ESP) x Mackenzie McDonald (EUA) 6-4, 6-2



- Simples feminino (WTA-1000 de Montreal)



Oitavas de final



Liudmila Samsonova x Aryna Sabalenka 7-6 4-6, 6-3



Belinda Bencic x Petra Kvitová 6-7 6-3, 6-1



Quartas de final:



Jessica Pegula x Cori Gauff 6-2, 5-7, 7-5