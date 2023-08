436

O atacante francês do Monaco Wissam Ben Yedder foi acusado de "estupro, tentativa de estupro e agressão sexual" por eventos ocorridos no início de julho na Costa Azul francesa, informou a promotoria de Nice nesta sexta-feira (11).



Ben Yedder, de 32 anos, foi colocado sob controle judicial e teve que pagar "uma fiança de 900.000 euros" (cerca de R$ 4,8 milhões na cotação atual), disse à AFP o Ministério Público de Nice, confirmando informações iniciais do jornal Nice Matin.