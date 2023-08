Suécia vence Japão (2-1) e vai enfrentar Espanha nas semifinais da Copa feminina

436

A organização tática da Suécia pôs fim à trajetória imbatível do Japão na Copa Feminina, com uma vitória por 2 a 1 que garantiu a classificação das escandinavas para as semifinais, onde vão enfrentar a Espanha.



Antes da derrota para as suecas, o Japão havia feito uma campanha perfeita no Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, com quatro vitórias, 13 gols marcados e apenas um sofrido.



Amanda Ilestedt abriu o placar aos 32 minutos, após uma sucessão de chutes desviados pela defesa japonesa. O 2 a 0 veio em um pênalti cobrado por Filippa Angeldal no início do segundo tempo (51'), após um toque de mão na bola dentro da área de Fuka Nagano.



O Japão descontou já na reta final, aos 87 minutos de jogo, com um chute de Honoka Hayashi, aproveitando uma bola mal afastada pela defesa sueca.



Antes disso, a atacante japonesa Riko Ueki, que começou no banco de reservas, havia perdido um pênalti, acertando o travessão (76').



Mais de 43.000 espectadores assistiram à partida em uma noite fria no Eden Park em Auckland.



Horas mais cedo, a Espanha venceu a Holanda pelo mesmo placar (2-1) em partida que foi resolvida na prorrogação.



O duelo Espanha-Suécia será na próxima terça-feira, em Auckland.



O Japão sofreu contra uma Suécia tática e bem organizada, que não cedeu espaço para as escapadas de sua artilheira Hinata Miyazawa.



As japonesas mantiveram a linha de cinco zagueiras que vinham vencendo contra as adversárias anteriores, a quem derrotaram com facilidade: Zâmbia (5-0), Costa Rica (2-0), Espanha (4-0) e Noruega (3-1).



Mas a Suécia encontrou um meio de furar a defesa das asiáticas, ao mesmo tempo em que montou uma linha defensiva de quatro zagueiras muito atentas aos movimentos do ataque japonês.



- Reação tardia -



Após o primeiro gol das europeias, as japonesas tentaram se reorganizar em busca do empate, mas as suecas, muito bem posicionadas, travaram as tentativas das adversárias de chegar à meta defendida pela goleira Zecira Musovic.



A Suécia poderia ter aumentado o placar com um chute da capitã Kosovare Asllani, que a goleira Ayaka Yamashita desviou para a trave com a ponta dos dedos.



O Japão só começou a pressionar o gol adversário quando perdia por 2 a 0. Por isso o 2 a 1 só veio nos minutos finais da partida e foi tarde demais.



As suecas também somaram três vitórias na fase de grupos contra África do Sul (2-1), Itália (5-0) e Argentina (2-0).



Mas sua maior façanha foi eliminar os favoritos Estados Unidos, em uma disputa de pênaltis nas oitavas de final.