São Paulo vence San Lorenzo e avança às quartas da Sul-Americana

O São Paulo se classificou nesta quinta-feira (10) para as quartas de final da Copa Sul-Americana após vencer por 2 a 0 em casa o argentino San Lorenzo de Almagro, depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida.



Um gol de cabeça do argentino Jonathan Calleri quase no intervalo e outro de Luciano no segundo tempo deram a vitória ao São Paulo, que foi muito superior, contra um adversário que veio defender a vantagem conquistada na primeira partida e que quando quis reagir depois de sofrer o segundo gol, já era tarde demais.



O São Paulo, atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo entre a LDU do Equador e o chileno Ñublense. Nesse duelo já poderá contar com seus dois novos reforços: Lucas Moura e o colombiano James Rodríguez.



--- Ficha técnica



Jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana:



São Paulo x San Lorenzo 2-0



Local: Estádio do Morumbi (São Paulo)



Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



Gols:



São Paulo: Calleri (45'), Luciano (67')



Escalações:



São Paulo: Araújo (29'), Luciano (36'), Pablo (46'), Alisson (74'), Nestor (79')



San Lorenzo: Bareiro (37'), Pérez (59'), Giay (66'), Hernandez (87')



São Paulo: Rafael - Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo, Caio Paulista (Wellington 50') - Wellington Rato (Juan 77'), Alisson (Gabriel 77'), Luciano (Michel Araújo 84'), Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Diego Costa 84') - Calleri. Técnico: Dorival Júnior.



San Lorenzo: Augusto Batalla - Rafael Enrique Pérez, Gastón Campi, Gaston Hernandez - Agustin Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez (Gonzalo Maroni 63'), Malcom Braida (Lujan Meli 81') - Ivan Leguizamon (Nicolas Balndi 73'), Adam Bareiro, Nahuel Barrios. Técnico: Rubén Darío Insúa.