Bayern e Tottenham chegam a acordo para transferência de Kane, diz mídia inglesa e alemã

436

Bayern de Munique e Tottenham chegaram a um acordo para a transferência do centroavante Harry Kane (de 30 anos) ao clube alemão, por um valor recorde para a Bundesliga, acima dos 100 milhões de euros (cerca de R$ 535 milhões pela cotação atual), informaram vários meios de comunicação alemães e ingleses nesta quinta-feira (10).



Kane havia dado sinal verde ao Bayern no final de junho, mas vários meios de comunicação ingleses e alemães também afirmaram nesta quinta-feira que o atacante estava agora em dúvida se iria para o futebol alemão.



Segundo a Sky Sports da Alemanha, a operação teria agora 50% de chance de acontecer.



A Sky Sports no Reino Unido considerou que por enquanto é muito provável que Kane permaneça no Tottenham na temporada que se inicia.



Para substituir Robert Lewandowski no comando do ataque, o Bayern partiu em busca de Kane, em uma operação de valor inusitado em um clube que não costuma fazer grandes gastos no mercado de transferências.



O portal especializado em esportes The Athletic foi o primeiro a dar como certo o acordo entre os dois clubes, seguido pela Sky Sports na Alemanha e diversas outras mídias, inglesas e alemãs.



O valor da contratação seria superior a 100 milhões de euros (R$ 535 milhões).



Com trinta anos recém feitos, Harry Kane poderia assinar com o campeão alemão. Se isso acontecer, ele se tornará a contratação mais cara da história da Bundesliga, superando os 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) desembolsados pelo Bayern em 2019 para contratar o francês Lucas Hernández.



Kane poderá viver sua primeira experiência no exterior, buscando conquistar seu primeiro título no Bayern, clube que tem em sua galeria seis troféus da Ligas dos Campeões (1974, 1975, 1976, 2001, 2013 e 2020).