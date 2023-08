Biden declara estado de catástrofe no Havaí por incêndios e libera ajuda federal

436

O presidente americano, Joe Biden, declarou, nesta quinta-feira (10), estado de catástrofe no Havaí, onde intensos incêndios florestais destruíram a ilha de Mauí e causaram a morte de pelo menos 36 pessoas. A medida permitirá liberar uma importante ajuda federal para o arquipélago.



"A ação do presidente põe os recursos federais à disposição dos afetados no condado de Mauí", explicou a Casa Branca, em nota. Esta ajuda permitirá financiar os trabalhos de socorro de emergência e a reconstrução na ilha, onde a cidade turística de Lahaina, antiga capital do reino do Havaí, foi praticamente arrasada.



Incêndios florestais na costa oeste do Mauí começaram na terça-feira e rapidamente envolveram a cidade costeira de Lahaina, forçando alguns moradores a fugirem para o oceano.



A Casa Branca informou que Biden conversou hoje por telefone com o governador do Havaí, Josh Green.



O presidente "expressou suas profundas condolências pelas vidas perdidas e pela grande destruição de terras e propriedades", disse seu gabinete.